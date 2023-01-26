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Глава СКР проверит информацию о вовлечении 9-летнего ребенка в секту в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации с возможным вовлечением 9-летнего краснодарца в закрытую религиозную группу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В эфире программы одного из федеральных каналов сообщили, что мать мальчика вступила в секту, после чего он перестал посещать школу. Его отец считает, что ребенку может угрожать опасность, поскольку участники секты, возможно, употребляют запрещенные вещества.

«Материалы проверки по данному факту находятся в органах полиции. В настоящее время инициирован вопрос о передаче материалов в производство следственных органов СК России по Краснодарскому краю»,— сообщили в СКР.

Татьяна Ручкина

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