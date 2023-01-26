С «Ярославского АТП» взыскали 3,8 млн рублей

В Ярославле судебные приставы взыскали с АО «Ярославское АТП» (принадлежит правительству Ярославской области — прим. «Ъ-Ярославль») долг в 3,8 млн руб. перед поставщиком охлаждающих и технических жидкостей. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В ведомстве рассказали, что АТП заключило договор на поставку охлаждающих и технических жидкостей. Организация вовремя доставила товар, однако оплаты за это не получила. АТП проигнорировало просьбу поставщика о выплате, после чего последний обратился в суд.

Судебные приставы после решения суда возбудили исполнительное производство и уведомили об этом АТП. «Однако в срок для добровольного исполнения долг не был оплачен предприятием, поэтому судебные приставы применили ряд ограничительных мер: вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства предприятия и постановление о запрете на совершение регистрационных действий. Кроме того, вручили предупреждение о привлечении директора предприятия уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда) в случае не исполнения требований»,— сообщили в УФССП.

После чего предприятие оплатило долг в размере 3,8 млн руб. и исполнительный сбор на сумму 265 тыс. руб.

В 2022 году в арбитражный суд был подан иск о банкротстве «Ярославского АТП». АО «ГК «ЕКС» требовало признать областное транспортное предприятие банкротом. Позднее спорт был урегулирован и претензии были сняты.

Алла Чижова