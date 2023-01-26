Интеллектуальную транспортную систему начали тестировать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде началось тестирование интеллектуальной транспортной системы (ИТС), сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверять работу видеокамер и «умных» светофоров планируют около полугода.

Внедрением системы в нижегородской агломерации с 2021 года занимается московская группа компаний «Урбантех». К 2023 году она модернизировала 28 светофоров, установила 63 видеокамеры и 96 транспортных детекторов на оживленных участках улиц Горького, Белинского, Родионова, Советской, проспекта Гагарина и Похвалинского съезда.

По итогам тестирования специалисты скорректируют работу светофоров, чтобы уменьшить загруженность дорог и предоставить приоритет общественному транспорту. Ожидается, что внедрение интеллектуальной системы повысит безопасность дорожного движения, увеличит мобильность транспорта и населения.

ООО «Урбантех-М» также внедряет ИТС в Москве и Махачкале. По данным Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Москве в мае 2018 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной является деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Генеральный директор — Андрей Денисенков, ему принадлежит 20% компании. Еще 20% — у Валерия Мельника, 27% — у Авраама Крихели, 33% — у Сергея Асланяна. По итогам 2021 года чистая прибыль составила 291 млн руб., выручка — 732,4 млн руб. Финансовая отчетность за 2022 год еще не опубликована.

Елена Ковалева