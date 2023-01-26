Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Интеллектуальную транспортную систему начали тестировать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде началось тестирование интеллектуальной транспортной системы (ИТС), сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверять работу видеокамер и «умных» светофоров планируют около полугода.

Внедрением системы в нижегородской агломерации с 2021 года занимается московская группа компаний «Урбантех». К 2023 году она модернизировала 28 светофоров, установила 63 видеокамеры и 96 транспортных детекторов на оживленных участках улиц Горького, Белинского, Родионова, Советской, проспекта Гагарина и Похвалинского съезда.

По итогам тестирования специалисты скорректируют работу светофоров, чтобы уменьшить загруженность дорог и предоставить приоритет общественному транспорту. Ожидается, что внедрение интеллектуальной системы повысит безопасность дорожного движения, увеличит мобильность транспорта и населения.

ООО «Урбантех-М» также внедряет ИТС в Москве и Махачкале. По данным Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Москве в мае 2018 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной является деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Генеральный директор — Андрей Денисенков, ему принадлежит 20% компании. Еще 20% — у Валерия Мельника, 27% — у Авраама Крихели, 33% — у Сергея Асланяна. По итогам 2021 года чистая прибыль составила 291 млн руб., выручка — 732,4 млн руб. Финансовая отчетность за 2022 год еще не опубликована.

Елена Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...