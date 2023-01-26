Депутаты думы Иркутска удвоили себе компенсацию на санаторно-курортное лечение

Дума Иркутска на очередном заседании 26 января, транслировавшемся в социальных сетях, приняла решение увеличить предельный размер компенсации на санаторно-курортное лечение для депутатов с 55 тыс. до 110 тыс. руб. За это решение проголосовало 23 народных избранника, еще четверо воздержались, один был против.

«Необходимо отметить, что предельный размер этой компенсации не корректировался в течение последних 10 лет. За это время цены на санаторно-курортное лечение существенно изменились», - прокомментировал руководитель аппарата думы Максим Абрамов.

Выборы депутатов действующего состава городской думы Иркутска проходили в 2019 году. Очередные выборы должны состояться осенью следующего года.

Влад Никифоров, Иркутск