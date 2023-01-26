В Сукко при пожаре в частном доме погибли двое мужчин

Ночью в Сукко в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин. В связи с этим организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Пожар произошел около 2:20 в доме на улице Строителей. Возгорание заметили соседи и вызвали на место пожарную службу. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 16 кв. м. Локализовать пожар удалось почти в 3 часа, а полностью ликвидировать его последствия — в 6 часов.

В доме жили 51-летний мужчина и пенсионер, снимавший у него жилье. Их останки были обнаружены при осмотре помещений дома. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки и электрических приборов.

Следователи опрашивают очевидцев и проводят проверочные мероприятия, в ходе которых будет установлена личность погибшего пенсионера и все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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