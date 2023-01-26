Московские «Вертикальные технологии» предъявили к «Россети Сибирь» иски на 1,8 млрд рублей

ООО «Вертикальные технологии» (Москва) предъявило к ПАО «Россети Сибирь» иски о взыскании в сумме около 1,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Три заявления с требованиями 803,3 млн руб., 769,2 млн руб. и 232 млн руб. поступили в арбитражный суд Красноярского края 25 января. Решения о принятии их к производству еще не опубликованы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», между компаниями в мае 2015 года был заключен контракт на 735 млн руб., предполагавший оказание энергосервисных услуг по снижению потерь электрической энергии на объектах филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго».

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Дарья Решетникова