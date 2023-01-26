Ярославцы вступились за земляка из НХЛ, отказавшегося поддержать ЛГБТ

Хоккеисты-любители из Ярославля поддержали защитника клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивана Проворова, отказавшегося надевать майку с ЛГБТ-символикой перед матчем чемпионата НХЛ против «Анахайма». Об акции рассказал в своих социальных сетях олимпийский чемпион по хоккею, член общественной палаты региона Андрей Коваленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Андрея Коваленко ВКонтакте Фото: страница Андрея Коваленко ВКонтакте

Хоккеисты выстроились в цифру «9» в центре одного из открытых ледовых катков (под этим номером Проворов играет в НХЛ), а потом записали обращение к защитнику «Филадельфии».

«Иван, ты – красавец. Ты отстоял традиции, заложенные нашими предками. В нашей хоккейной команде депутаты, артисты, сотрудники администрации. И все мы хотим сказать только одно: Иван, мы с тобой»,— заявил Андрей Коваленко.

В акции помимо олимпийского чемпиона приняли участие актер Алексей Дмитриев, экс-депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов, PR-директор ярославского ХК «Локомотив» Евгений Чуев, ветераны ярославского хоккея. Остается добавить, что Иван Проворов уехал из Ярославля еще в 2011 году и начинал пробиваться в НХЛ с юниорских лиг Канады.

Андрей Иванов