В белгородском Старом Осколе выбрали муниципальный общедоступный канал

В Старооскольском городском округе Белгородской области определился муниципальный обязательный общедоступный канал (МООТ). Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию 25 января рассмотрела заявки областного АУ «Телерадиовещательная компания "Мир Белогорья"» с проектом канала «Известия Приосколья» и АО «Радио, Телевидение, Телефон» белгородского бизнесмена Федора Клюки с каналом «Старый Оскол». Победителем стала областная компания.

МООТ призван поддержать муниципальные каналы и обеспечить жителям муниципалитетов доступ к местным новостям. Он выбирается из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции CМИ, не менее 20% от общего времени вещания которых составляют программы, освещающие вопросы местного значения. За этими каналами закреплена 22 кнопка. Процедуры выбора МООТ проводятся с 2020 года. Так, бесплатные муниципальные каналы уже выбрали в пяти городах регионов Черноземья: Воронеже, Липецке, Ельце, Белгороде и Курске. Практически все они оказались подконтрольными муниципалитетам или региону.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «СМООТР-конкурс».

Мария Старикова