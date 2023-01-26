Уголовное дело о покушении на убийство подростков в Волгограде направлено на новое рассмотрение

Прокуратура Волгоградской области добилась в суде кассационной инстанции отмены приговора по уголовному делу о покушении на убийство подростков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В марте прошлого года Ворошиловский районный суд Волгограда признал 63-летнего местного жителя в хулиганстве с применением оружия. Мужчина получил три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Однако следствие и гособвинение вменяли гражданину ч. 3 ст. 30, п.п. «а, в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, из хулиганских побуждений).

Согласно материалам дела, 24 октября 2020 года подсудимый с балкона своей квартиры произвел прицельный выстрел из охотничьего ружья в компанию находившихся во дворе детей из-за словесного конфликта с ними. В результате двум подросткам были причинены кровоподтеки и ссадины. Довести преступный умысел до конца гражданин не смог, так как дети убежали.

Прокуратура, не согласившись с квалификацией дела, обратилась в апелляционную, а затем в кассационную инстанции.

Кассация отменила приговор Ворошиловского районного суда, апелляционное определение Волгоградского областного суда от 4 июля 2022 года и направила уголовное дело на новое рассмотрение.

Марина Ковалева