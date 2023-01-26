Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уголовное дело о покушении на убийство подростков в Волгограде направлено на новое рассмотрение

Прокуратура Волгоградской области добилась в суде кассационной инстанции отмены приговора по уголовному делу о покушении на убийство подростков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В марте прошлого года Ворошиловский районный суд Волгограда признал 63-летнего местного жителя в хулиганстве с применением оружия. Мужчина получил три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Однако следствие и гособвинение вменяли гражданину ч. 3 ст. 30, п.п. «а, в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, из хулиганских побуждений).

Согласно материалам дела, 24 октября 2020 года подсудимый с балкона своей квартиры произвел прицельный выстрел из охотничьего ружья в компанию находившихся во дворе детей из-за словесного конфликта с ними. В результате двум подросткам были причинены кровоподтеки и ссадины. Довести преступный умысел до конца гражданин не смог, так как дети убежали.

Прокуратура, не согласившись с квалификацией дела, обратилась в апелляционную, а затем в кассационную инстанции.

Кассация отменила приговор Ворошиловского районного суда, апелляционное определение Волгоградского областного суда от 4 июля 2022 года и направила уголовное дело на новое рассмотрение.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...