На Кубани за два года планируют установить 100 электрозарядных станций

В 2023–2024 годах семь инвесторов планируют установить в Краснодарском крае 100 быстрых зарядных станций для автомобилей, увеличив их количество в 1,7 раза. Из них 47 будет установлено уже в этом году и 53 — в следующем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ региона.

Уже разработали схемы размещения 89 заправок в шести муниципалитетах. Они появятся в том числе вдоль федеральной трассы М-4 «Дон», в направлении Крымского моста, в северной и восточной частях региона.

По данным на конец 2022 года, на Кубани было установлено 146 заправок для электромобилей. Только за прошлый год установили 89 станций, из них 76 находятся в шести городах и пяти районах края. 55 станций установило АО «НЭСК». Еще 13 появились вдоль трассы М-4 «Дон» от границы Ростовской области до Новороссийска. Расстояние между ними не превышает 100 км.

Первую быструю заправку для электромобилей в регионе открыли в августе 2022 года. Она появилась в Геленджике на улице Ленина.

Татьяна Ручкина

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