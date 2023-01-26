Горнолыжные центры ММК в лидерах туриндустрии

Совместную награду в конкурсе «Лидеры туриндустрии Башкортостана 2022» выиграли горнолыжные центры Магнитогорского металлургического комбината «Абзаково» и «Банное».



Конкурс был учреждён в 2022 году АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» совместно с Министерством предпринимательства и туризма региона для выявления лучших специалистов в области туриндустрии, стимулирования их деятельности и повышения престижа профессии.

«Лидерами туриндустрии Башкортостана» в разных номинациях стали 45 представителей туристической отрасли. В конкурсе принимали участие региональные туроператоры, представители гостиничного бизнеса, глэмпингов и санаториев, а также гиды и экскурсоводы. Горнолыжные центры ПАО «ММК» «Абзаково» и «Банное» одержали победу в номинации «Лучший горнолыжный центр в Республике Башкортостан». Победители получили памятные дипломы и награды от Главы Республики Башкортостан.

Горнолыжные центры Магнитки вот уже не одно десятилетие являются популярным местом отдыха и занятий спортом, куда приезжают не только жители близлежащих регионов, но и любители горнолыжного спорта со всей страны. Они регулярно принимают престижные соревнования, начиная с этапов Кубка мира и заканчивая национальными и региональными стартами. В ГЛЦ на Банном в 2003 году был пущен некогда первый в России скоростной подъемник гондольного типа. «Абзаково» трижды посещал президент России Владимир Путин, о чём недавно вспомнил в одном из своих интервью: «Я катался там с удовольствием и с удовольствием сделаю это ещё раз, хорошее место!»

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»