В Башкирии приняли закон о выплатах для постоянных доноров крови

Депутаты Курултая Башкирии на пленарном заседании приняли поправки в региональный закон «О донорстве крови и ее компонентов…», которые предусматривают выделение единовременной выплаты для постоянных доноров крови или ее компонентов.

По словам заместителя председателя комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Миланы Скоробогатовой, представившей законопроект, выплаты в размере 5 тыс. руб. смогут получить доноры, безвозмездно сдавшие кровь или ее компоненты более 100 раз. В настоящее время в Башкирии насчитывается около 163 таких доноров.

Ежегодно из бюджета республики на эти цели будет выделено 815 тыс. руб. Порядок предоставления выплаты установит правительство Башкирии.

Карина Мамаева

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