Суд отказал потомкам репрессированных во взыскании компенсации

Орджоникидзевский райсуд Уфы отказал потомкам заключенных Юрию Рыбалко и Вере Кайбышевой в удовлетворении иска к Министерству финансов России в лице Управления федерального казначейства о взыскании 810 тыс. руб. морального и материального вреда в порядке реабилитации за незаконное изъятие имущества и уголовное преследование.

В решении суда указывается, что в 1931 году Егор Рыбалко и его родители были отправлены на пятилетнюю каторгу. В 1989 году указом президиума Верховного совета СССР семью реабилитировали. Внук Егора Рыбалко, Юрий Рыбалко, в 2021 году нашел справки, доказывающие факт репрессий.

Представитель министерства на заседание не пришел. Причина неявки суду неизвестна. Представитель республиканской прокуратуры просил отказать в удовлетворении требований.

Суд установил, что у Егора Рыбалко конфисковали дом с надворными постройками, лошадей, коров, домашнюю птицу, мелкий скот, телеги и оборудование. Его дочь Вера Кайбышева обращалась в комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв политрепрессий по вопросу компенсации, но ответ не получила.

Отказывая в удовлетворении иска, суд учел, что истцы пропустили срок подачи заявления о возврате имущества, возмещении его стоимости или выплате денежных компенсаций, и Юрий Рыбалко не является наследником первой очереди.

Венера Хисамова

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