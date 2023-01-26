Татарстан окончательно откажется от должности президента после новых поправок в Конституцию

Должность президента Татарстана будет переименована после вступления в силу новых поправок в Конституцию республики. Об этом на заседании Госсовета сообщил глава парламентского комитета по госстроительству и правопорядку Альберт Хабибуллин. Он пояснил, что республика откажется от «переходного периода», который был предусмотрен предыдущим законом о внесении изменений в Конституцию.

В конце декабря 2022 года депутаты уже редактировали Конституцию. Согласно принятому закону, должность президента республики будет переименована в главу. Кроме того, появится дополнительное название высшего должностного лица региона — раис Республики Татарстан. На тот момент депутаты решили, что действующий руководитель Татарстана Рустам Минниханов продолжит называться президентом до окончания срока своих полномочий в 2025 году.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"