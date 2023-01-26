Школа и тепличный комбинат остались без отопления в деревне Хохряки в Удмуртии

В деревне Хохряки в Завьяловском районе Удмуртии без отопления остались детский сад, школа, семь многоквартирных домов, а также тепличный комбинат. Как рассказал во «ВКонтакте» глава района Константин Русинов, происшествие связано с аварийной ситуацией на магистральной теплотрассе «ТЭЦ 2 — Тепличный комбинат».

Место порыва теплотрассы установлено. В настоящее время специалисты приступили к восстановительным работам. Обеспечить запуск тепла в жилые дома и социальные объекты планируется в течение суток.