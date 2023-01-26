В состав сборной России по легкой атлетике включены 19 представителей Прикамья

Определен состав сборной России по легкой атлетике на 2023 год. Список утвержден Министерством спорта РФ. Есть в нем и пермские спортсмены. Девять из них вошли в основной состав национальной команды. Об этом говорится на сайте Пермской федерации легкой атлетики. Честь национального флага будут защищать Константин Холмогоров (бег на 800 м), Мария Лютова (трейл), Владимир Никитин (бег на 5000 м), Екатерина Ивонина (бег на 3000 м с/п), Александр Лесной (толкание ядра), Екатерина Карачева (метание копья), Елена Скробко (бег 24 часа), Ирина Шипицина (бег на 3000 м с/п) и Ксения Зырянова (бег на 5000 м).

Шесть спортсменов будут представлять край в юниорских национальных командах, а еще четверо вошли в резервный состав основной команды.