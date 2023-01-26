УФАС выявило нарушения закона в действиях администрации Мотовилихинского района Перми

Пермское УФАС России вынесло предупреждение администрации Мотовилихинского района Перми в связи с наличием в ее действиях признаков нарушения Закона о защите конкуренции. Речь идет о незаконном требовании к индивидуальному предпринимателю привести нестационарные торговые объекты (НТО) в соответствие требованиям к внешнему виду НТО, установленным действующими правилами благоустройства территории Перми.

Как сообщает пресс-служба УФАС, установлено, что договор на размещение НТО на территории ТСЖ «Солнечный» между администрацией Мотовилихинского района и предпринимателем был заключен в 2017 году, причем на неопределенный срок. Сведений о расторжении этого договора или признании его судом недействительным нет. В 2022 году районные власти предъявили предпринимателю требования к внешнему виду торговых объектов в соответствии с новыми правилами благоустройства.

УФАС считает, что такие требования необоснованно препятствуют деятельности предпринимателя, поскольку приводят к затратам, что может привести к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке. Требования правил благоустройства, принятые в 2022 году, могут применяться только при проектировании новых и обосновании размещения существующих НТО, но не распространяются на договорные отношения, заключенные между органами власти и предпринимателями ранее срока утверждения этих правил, следовательно — до 2022 года.

В связи с выявлением в действиях администрации Мотовилихинского района признаков нарушения Закона о защите конкуренции ей выдано предупреждение о необходимости отозвать претензии относительно внешнего вида НТО. Предупреждение должно быть исполнено до 1 февраля 2023 года.