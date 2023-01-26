Вылов трески на севере России вырос на четверть за 2022 год

По итогам 2022 года объем добычи трески при прибрежном лове в Северном бассейне (Баренцево море, части Норвежского, Гренландского и Карского морей, прилегающие районы Северного Ледовитого океана.— «Ъ») составил 29,9 тыс. т. Это на 24,6% больше показателя 2021 года. Вылов всех тресковых (пикша, налим и др.— «Ъ») вырос на 17,8%, до 37 тыс. т. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росрыболовства.

«Ведомости» отмечают, что в 2022 году добыча трески и тресковых вернулась к показателям 2020 года. Падение добычи произошло после того, как в 2019 году пограничная служба ФСБ стала требовать доставлять российскую рыбу в порты в живом, свежем или охлажденном виде. В случае доставки рыбы в обработанном виде, в том числе после потрошения и обезглавливания, рыбакам грозили штрафы до 200–300% от стоимости улова. В результате в 2021 году вылов трески сократился до 25 тыс. т (–16,9% в годовом выражении), тресковых — до 31,9 тыс. т (–11,9%).

Как пояснили «Ведомостям» эксперты, выполнять требование ФСБ в условиях Северного бассейна невозможно. Доставка рыбы из района промысла в порты в этом регионе занимает минимум два дня, за это время необработанная рыба портится.

В 2021 году президент России Владимир Путин внес поправки в закон «О рыболовстве». В новой редакции закона рыбакам разрешили потрошить и обезглавливать рыбу при прибрежной добыче. Благодаря этому в 2022 году компании по вылову рыбы смогли восстановить объем вылова трески и тресковых.

Олеся Павленко