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Нижегородская область получит 70 млн рублей на оснащение музеев

Федеральный бюджет выделит Нижегородской области 70 млн руб. на оснащение семи музеев в 2023-2024 годах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2023 году регион получит 45 млн руб. Новое оборудование получат:

  • Балахнинский музейный историко-художественный комплекс;
  • Вознесенский историко-краеведческий музей;
  • Музей А. М. Горького в Нижнем Новгороде;
  • Пильнинский краеведческий музей;
  • Историко-художественный музей Семенова;
  • Литературно-мемориальный и природный музей-заповедник Пушкина «Болдино».

В 2024 году в бюджет области поступит 25 млн руб., средства пойдут на закупку оборудования для Нижегородского музея-заповедника – крупнейшего в регионе музейного объединения.

Анастасия Еремина

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