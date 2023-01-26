Новым гендиректором HeadHunter станет Дмитрий Сергиенков

С 1 марта пост гендиректора HeadHunter займет Дмитрий Сергиенков. Нынешний гендиректор Михаил Жуков перейдет на новую должность президента компании и сохранит место в совете директоров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Сергиенков

Фото: Соцсети Дмитрия Сергиенкова Дмитрий Сергиенков

Фото: Соцсети Дмитрия Сергиенкова

На должности президента компании господин Жуков займется поддержанием и развитием отношений HeadHunter с ключевыми акционерами и госорганами и управлением рисков. Он также продолжит участвовать в стратегическом управлении компанией в совете директоров.

Дмитрий Сергиенков начал работать в HeadHunter в 2017 году на посту директора по стратегии и инвестициям. В 2021 году он стал заместителем гендиректора компании.

Михаил Жуков занимает должность гендиректора HeadHunter с 2008 года. Ранее в компании не было поста президента.

Олеся Павленко