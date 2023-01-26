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На Кубани начали строить участок Троицкого водопровода от Новороссийска до Кабардинки

Началось строительство участка Троицкого водопровода от Новороссийска до Кабардинки протяженностью 20 км. Трубы планируют уложить до конца 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вместе со строительством новой ветки ведется проектирование заключительного участка от Кабардинки до Геленджика протяженностью 18 км.

«Так, на Троицком водопроводе в конце 2022 года специалисты завершили ветку длиной 11 километров на участке от станицы Неберджаевской до насосной станции вблизи Новороссийска»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В число крупнейших водопроводов региона также входят Ейский и Таманский. На последнем сейчас идут подготовительные работы и выполняется геодезическая разбивка по оставшимся 40 км трассы. Их строительство планируют завершить в следующем году.

На Ейском водопроводе в 2023 году начнется строительство последних двух участков длиной 45 км. В настоящий момент идет процесс оформления земли. По словам главы региона, с завершением строительства всех водопроводов для миллиона жителей Кубани решится проблема дефицита воды.

Татьяна Ручкина

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