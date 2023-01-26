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В Самаре военный госпиталь для раненых участников СВО нуждается в ремонте

В Самаре зданию 426 военного госпиталя Министерства обороны РФ, одному из старейших в Поволжье, требуется ремонт. Соответствующее обращение на имя замминистра обороны РФ Тимура Иванова направил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Копия документа опубликована в Telegram-канале парламентария.

«Особо критичная ситуация в лечебном корпусе №1 – здание №4/14 (с пристроем – здание №4/87). В этих зданиях не было ремонта с момента ввода их в эксплуатацию»,– говорится в документе.

Фото: /t.me/Hinshtein

В связи с этим парламентарий попросил замминистра обороны РФ поддержать ходатайство руководства учреждения в адрес Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ о выделении средств на ремонт указанных зданий. По информации депутата, проект на часть работ уже подготовлен.

В 426 военном госпитале Министерства обороны РФ проходят лечение раненые участники специальной военной операции. Учреждение является базовым для ЦВО.

Георгий Портнов

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