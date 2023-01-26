Расположенный напротив завод Шпагина жилой дом капитально отремонтируют

В Ленинском районе Перми отремонтируют старый жилой дом, расположенный напротив социокультурного пространства «Завод Шпагина». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Трехэтажный кирпичный жилой дом на ул. Советской, 1, был построен в 1941 году. Износ конструктивных элементов дома составляет около 80%, при этом аварийным дом не признан.

Краевыми властями и мэрией Перми принято решение подготовить необходимые документы для предоставления субсидий из бюджета Пермского края на проведение ремонта дома. Порядком предусмотрено предоставление субсидий от края муниципалитетам на условиях софинансирования — 75 на 25. Решение о выделении средств из городского бюджета было принято в январе этого года.

В настоящее время по ремонту объекта на ул. Советской, 1, разработана проектно-сметная документация. В марте 2023 года администрация Перми планирует подать заявку на участие в отборе по предоставлению субсидий. Будущему подрядчику предстоит провести капитальный ремонт крыши, фасада, фундамента, а также отремонтировать системы электроснабжения, водоотведения и холодного водоснабжения. Завершить капремонт фасадов необходимо до 1 июня 2023 года.