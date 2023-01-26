Ростехнадзор выявил нарушения в работе шахты «Обуховская»

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора приостановило работу конвейерного штрека угольной шахты «Обуховская» в Ростовской области из-за выявленных нарушений в эксплуатации, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проверки выяснилось, что на предприятии не приняты меры для укрепления анкерной крепи в конвейерном штреке №3019. Деревянные стойки крепи из-за давления породы были поломаны, а тумбы БДБ — деформированы. Визуальный контроль изменения состояния кровли штрека отсутствовал. Также в технической документации не были предусмотрены работы по отслеживанию состояния штрека.

«С учетом выявленных нарушений, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью горняков, Управлением 23 января 2023 года эксплуатация конвейерного штрека № 3019 и лавы № 3021 приостановлена сроком на 90 суток», — информирует Ростехнадзор.

Анастасия Назарова