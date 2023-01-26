В центре Перми продается здание игрового клуба с земельным участком

В Перми на ул. Газеты «Звезда», 21/1, продается двухэтажное административное здание площадью 337 кв. м. Как указано в объявлении на сайте Avito.ru, здание стоит 55 млн руб. По данным онлайн-справочника 2ГИС, по этому адресу работает игровой клуб PS5. Здание на ул. Газеты «Звезда», 21/1, продается вместе с земельным участком в 445 кв. м. Примечательно, что на участке, помимо продаваемого строения, располагается часть соседнего делового центра по ул. Газеты «Звезда», 21а.

В соседнем офисном центре на ул. Газеты «Звезда», 21а, продается готовый бизнес — бургерная «Место есть». Это заведение продается за 2 млн руб., его открыли Екатерина Ершова и Данила Шишкин.