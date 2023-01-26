Сотрудники муниципального предприятия в Уфе стали фигурантами уголовного дела

Следственный отдел по Советскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и регионального следственного комитета.

По версии следствия, весной 2022 года сотрудники МБУ «Служба по благоустройству Советского района» предложили владельцу цветочного ларька на улице Менделеева в Уфе перекрасить его для соответствия архитектуре места расположения. Предприниматель согласился, и павильон увезли на территорию МБУ. В последующем без согласия собственника неустановленные лица из числа руководства учреждения продали торговый объект за 95 тыс. руб. Обнаружив пропажу, предприниматель обратился в правоохранительные органы. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Венера Хисамова

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