В Башкирии оштрафовали оператора сотовой связи, не заблокировавшего звонок от мошенников

Прокуратура Буздякского района возбудила в отношении руководителя оператора сотовой связи производство по делу о неисполнении оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть связи (ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Решением мирового судьи виновный оштрафован на 50 тыс. руб. Название оператора связи и фамилия руководителя не раскрываются.

Проверка надзорного ведомства установила, что в феврале 2022 года со счета жителя района дистанционным способом похитили более 80 тыс. руб. По данному факту расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Мошенник позвонил с территории иностранного государства с помощью технологии подмены телефонных номеров и представился сотрудником полиции. При этом, в нарушение законодательства, оператор сотовой связи не препятствовал входящему телефонному соединению с сети иностранного оператора и не прекратил звонок.

Майя Иванова

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