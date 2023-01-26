Контракт на замену светильников в Уфе заключен почти вдвое дешевле начальной цены

Управление по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на замену 47 тыс. уличных светильников в шести районах, кроме Демского, с ПАО «Башинформсвязь», сообщается на сайте госзакупок. Компания, которая была единственным участником конкурса, предложила исполнить контракт почти вдвое дешевле начальной стоимости (1,12 млрд руб.) — за 665,95 млн руб. Завершить работу необходимо до конца февраля.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце декабря 2022 года ФАС России предписала заказчику отменить протокол подведения итогов конкурса от 20 декабря, согласно которому единственный участник готов был исполнить контракт за 448,45 млн руб. С жалобой на закупку обратилось ООО «Донская строительная компания» (Ростов-на-Дону). ФАС признала обоснованными пять доводов жалобы из восьми, в частности, про избыточные требования к характеристикам товара, и предписала привести извещение о проведении конкурса в соответствие с требованиями законодательства, а также назначить новую дату подведения итогов.

ПАО «Башинформсвязь», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 1992 года. Компания принадлежит ПАО «Ростелеком». В 2021 году выручка компании составила 6,25 млрд руб., чистая прибыль — 2,76 млрд руб. В 2022 году «Башинформсвязь» заключила более 2 тыс. госконтрактов на общую сумму 691,89 млн руб.

Майя Иванова

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