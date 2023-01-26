В Ярославской области нашли подрядчика на ремонт дороги от Углича до Брейтова

Два участка дороги «Углич — Некоуз — Брейтово» будет ремонтировать АО «Группа компаний «ЕКС». О процедуре заключения контракта с подрядчиком сообщает портал госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

За два года будет отремонтировано чуть более 14 км дороги на территории Мышкинского и Некоузского районов. Стоимость муниципального контракта составила 478,44 млн руб. Работы планируется начать с 15 апреля 2023 года.

Среди видов работы указаны – восстановление водосборов и укладка водопропускных труб, установка новых остановочных комплексов и укладка асфальтобетона. Контракт двухлетний. Ремонт планируется завершить к июню 2024 года.

Андрей Иванов

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