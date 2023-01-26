В Озерске горожанка потеряла 3,5 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Лжеброкеры похитили 3,5 млн руб. у жительницы Озерска, которая пыталась заработать на инвестициях. По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

52-летняя горожанка увидела в интернете рекламу инвестиционной компании, которая обещала клиентам быстрый доход. Она заинтересовалась объявлением и зарегистрировалась на сайте. Вскоре с ней связались представители якобы торговой платформы, которые стали курировать ее действия. Для пополнения «брокерского счета» жительница оформила пять кредитов и заняла деньги у родственников. После отказов лжеброкеров в просьбе помочь вывести средства она поняла, что ее обманули. Всего горожанка потеряла 3,5 млн руб.