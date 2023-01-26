В Ростове на ул. Доватора введут ограничение скорости до 40 км/ч

С 18 февраля на ул. Доватора в Ростове-на-Дону начнет действовать требование по снижению скорости движения транспорта до 40 км/ч, сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Уточняется, что ограничение будет действовать на участке от ул. Попова до ул. Звездной.

Также с 18 февраля будет запрещена остановка и парковка транспортных средств по ул. Менжинского в районе строения №2А вдоль проезда к остановке общественного пассажирского транспорта «Главная проходная РСМ».

Меры вводятся для повышения безопасности дорожного движения.

Анастасия Назарова