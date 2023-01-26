В 2022 году в Башкирии 76% госконтрактов получили местные поставщики

За прошлый год с поставщиками Башкирии было заключено 76% (49,1 тыс.) государственных и муниципальных контрактов, что на 5% (1,1 тыс.) выше, чем годом ранее, сообщили в правительстве Башкирии.

Общая стоимость госконтрактов, заключенных с республиканскими поставщиками, по сравнению с 2021 годом, выросла на 24,2 млрд руб. и составила 112,4 млрд руб. в прошлом году.

По словам председателя госкомитета Башкирии по конкурентной политике Гульшат Арслановой, рост количества закупок у республиканских поставщиков «является положительной тенденцией и отражает стабильное развитие региона».

Карина Мамаева

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