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В Удмуртии госпитализировали перевернувшегося в автомобиле 20-летнего водителя

25 января около 9:20 на 27 км дороги «Воткинск — Шаркан» в Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 20-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

Фото: ГИБДД Удмуртии

Фото: ГИБДД Удмуртии

В результате дорожного происшествия молодого человека госпитализировали.

Отмечается, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, а на передней оси автомобиля были установлены шины с различными рисунками протектора. В отношении молодого человека составил административные материалы.

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