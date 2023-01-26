В Удмуртии госпитализировали перевернувшегося в автомобиле 20-летнего водителя

25 января около 9:20 на 27 км дороги «Воткинск — Шаркан» в Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 20-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Удмуртии Фото: ГИБДД Удмуртии

В результате дорожного происшествия молодого человека госпитализировали.

Отмечается, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, а на передней оси автомобиля были установлены шины с различными рисунками протектора. В отношении молодого человека составил административные материалы.