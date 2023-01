Пригожин рассказал о хакерской атаке, организованной «по инициативе Financial Times»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что информация для расследования газеты Financial Times (FT) о том, как правительство Великобритании позволило ему обойти санкции, была получена с помощью хакерской атаки. Господин Пригожин утверждает, что атака была организована FT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее, 24 января, FT сообщила, что в 2021 году Казначейство Великобритании выдало множество разрешений юридической фирме Discreet Law на работу с Евгением Пригожиным. Адвокаты фирмы смогли подать в суд иск о клевете против основателя проекта Bellingcat (признан иностранным агентом и нежелательной организацией) Элиота Хиггинса. По информации издания, адвокаты Discreet Law также получили разрешение провести встречу с адвокатами господина Пригожина из компании Capital Legal Services в Санкт-Петербурге. Господин Пригожин смог оплатить их услуги переводом через Сбербанк и HSBC в британский банк NatWest, обслуживающий Discreet Law.

«В апреле 2022 года на юридические компании, которые осуществляли мою защиту в судах и административных органах, была совершена хакерская атака. В этой хакерской атаке совершенно скотским образом была вывернута вся переписка, которая охранялась адвокатской тайной и была лицензирована соответствующими органами в США и Великобритании»,— сказал Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Господин Пригожин утверждает, что в октябре 2022 года с ним связался его «информатор, работающий в одном из подразделений Financial Times». По его словам, взлом переписки был организован «группой хакеров по инициативе Financial Times». По мнению бизнесмена, Financial Times «плотно работает с МИ-6», у которой есть «стандартная практика подсовывать в переписку липовые письма и документы, тем самым придавая "правдивость" фальсифицированным фактам». Господин Пригожин не уточнил, есть ли такие факты в уже опубликованной статье.

Евгений Пригожин за участие в военном конфликте на востоке Украины попал под санкции США в 2016 году, Великобритании — в 2020-м, Евросоюза — в 2022 году.

В феврале 2022 года господин Пригожин подал иск о клевете против журналиста Элиота Хиггинса в суд Лондона. Он требовал опровергнуть его связь с ЧВК «Вагнер», которая была описана в материалах Bellingcat. В марте 2022 года юридическая фирма Discreet Law отказалась представлять его интересы, в мае лондонский суд отклонил иск.