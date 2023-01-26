«Кинопоиск» проведет экскурсию в Петербурге по мотивам сериала «Фандорин. Азазель»

«Петербург глазами инженера» совместно с «Кинопоиском» запустили экскурсию «Архитектура как зеркала общества» по мотивам сериала «Фандорин. Азазель». Первая экскурсия запланирована на 29 января, рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе онлайн кинотеатра.

Маршрут разработал гид просветительского проекта Александр Кизик, он затронет Дворцовую площадь, дворцы Петербурга, Канонерский остров, Yota Lab, Обводный канал и Московскую площадь. Ведущий экскурсии расскажет посетителям, как архитектура отражает общественные вкусы и каким образом правители и аристократы разных эпох использовали ее в своих целях. Посетители также узнают, как съемочная группа воссоздавала альтернативный Петроград 2023-го года в современном Петербурге, и какая локация города ни при каких обстоятельствах не могла появиться в сериале.

Премьера детективной истории об Эрасте Фандорине состоялась на «Кинопоиске» 19 января. Сериал повествует о приключениях молодого следователя в альтернативной реальности 2023 года, в которой смешались атрибуты разных эпох. Среди локаций фильма

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