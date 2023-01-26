«Башкиравтодор» взыскивает 3,8 млрд рублей убытков при реконструкции дороги

Госкомпания «Башкиравтодор» подала заявление в арбитражный суд Башкирии о взыскании с ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ» 3,8 млрд руб. Как сообщает РБК-Уфа, в эту сумму предприятие оценило убытки, понесенные при строительстве трассы Бирск — Тастуба — Сатка. Рассмотрение заявления назначено на 20 февраля.

Согласно данным госзакупок, в 2016-2017 годах «Башкиравтодор» заключил два госконтракта на строительство дороги в обход села Караидель на общую сумму 4,5 млрд руб. Средства выделены из федерального и республиканского бюджетов. В ходе исполнения цена по одному из контрактов подорожала с 2,7 млрд до 3,1 млрд руб.

По мнению «Башкиравтодора», в цену госконтрактов не была заложена прогнозная инфляция, в связи с чем компания понесла финансовые расходы, превышающие стоимость работ по контракту.

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожный подрядчик в республике. Контрольный пакет акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, второй пакет передан госинвесткомпании «Региональный фонд».

Влада Шипилова

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