Руководителем управления Минюста в Липецкой области стал бывший следователь Алексей Дуванов

Руководителем управления Министерства юстиции России по Липецкой области назначен 48-летний Алексей Дуванов, сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области. Там сообщили, что господина Дуванова представили в регионе первый замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук и замминистра юстиции РФ Али Алханов. Чиновник назначен на пост 20 января приказом министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

Алексей Дуванов долгое время работа в правоохранительных органах — сначала в должности следователя районной прокуратуры и зампрокурора Хлевенского района, затем руководил четвертым межрайонным следственным отделом следственного управления по Липецкой области, потом был замруководителя следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Липецкой области. В мае 2019 года Алексей Дуванов возглавил управление административных органов Липецкой области, в 2021 году перешел на пост замначальника регионального управления по вопросам противодействия коррупции. Имеет специальное звание полковник юстиции, знаки отличия и медали.

Владимир Зоркий