Сотрудник «Азота» — победитель конкурса «Лучший специалист по охране труда Урала — 2022»

Анна Белкина, ведущий специалист отдела охраны труда (ООТ) филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», стала победителем III Открытого межрегионального конкурса «Лучший специалист по охране труда Урала — 2022» в номинации «Лучший результат среди организаций в области производства удобрений и азотных соединений». Она также вошла в рейтинг «100 лучших специалистов по охране труда Урала — 2022».

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Анна работает на «Азоте» 5 лет и курирует соблюдение требований по охране труда на одном из основных производств — в цехе №5 — слабой азотной кислоты. В профессиональном конкурсе такого уровня принимала участие впервые.

Анна Белкина, ведущий специалист отдела по охране труда филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Охрана труда охватывает практически все виды отношений между работником и работодателем: начиная с режима рабочего дня и заканчивая обеспечением спецодеждой. Чтобы знать ответы на все вопросы настоящему специалисту по охране труда нужно быть дисциплинированным, ответственным, иметь широкий кругозор и желание постоянно чему-то учиться.

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Владимир Вахрин, руководитель направления по охране труда и промышленной безопасности филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Охрана труда на «Азоте» является приоритетным направлением деятельности. В «Уралхиме» действует политика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Она включает в себя непрерывное совершенствование и развитие системы управления ОТ и ПБ, повышение уровня культуры безопасности, когда каждый сотрудник Компании осознает свою роль и значимость в этих вопросах.

Организаторы конкурса «Лучший специалист по охране труда Урала — 2022» — Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Национальная ассоциация центров охраны труда, Всероссийское объединение специалистов по охране труда и ЧОУ «Межотраслевой институт». Конкурс проводится при поддержке Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан и Федерации профсоюзов Республики Башкортостан. В финал конкурса вышли 366 специалистов в области охраны труда из различных регионов России: Свердловской, Оренбургской, Курганской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и других. По итогам был сформирован рейтинг «100 лучших специалистов по охране труда Урала — 2022».

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники