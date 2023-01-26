В семи районах Волгоградской области построят 29 автономных газовых котельных

В этом году в Волгоградской области построят 29 автономных газовых котельных. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Котельные появятся в Иловлинском, Котельниковском, Руднянском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Старополтавском и Суровикинском районах.

По информации областного комитета ЖКХ, их построят по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области» областной госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Автономные источники тепла предназначены для отопления школ, детских садов, ДК и других муниципальных учреждений в тех населенных пунктах, где завершена газификация.

Марина Ковалева