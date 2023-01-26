Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В семи районах Волгоградской области построят 29 автономных газовых котельных

В этом году в Волгоградской области построят 29 автономных газовых котельных. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Котельные появятся в Иловлинском, Котельниковском, Руднянском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Старополтавском и Суровикинском районах.

По информации областного комитета ЖКХ, их построят по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области» областной госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Автономные источники тепла предназначены для отопления школ, детских садов, ДК и других муниципальных учреждений в тех населенных пунктах, где завершена газификация.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...