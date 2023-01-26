Школы Томска и Братска эвакуируют второй день подряд из-за звонков о минировании

Учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений Томска и Братска сегодня повторно эвакуировали после звонков неизвестных о минировании зданий.

Об усилении контроля в школах и детских садах сегодня сообщил мэр Братска Сергей Серебренников. «Ситуация с ложным минированием образовательных учреждений города сегодня повторяется. Проводим эвакуацию детей. Прошу всех сохранять спокойствие», - прокомментировал чиновник ситуацию в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, накануне после аналогичных звонков о минировании все здания были проверены, взрывных устройств не обнаружено. «С правоохранительными органами работаем по отработанному алгоритму. Безопасность детей обеспечена», - сказал Сергей Серебренников.

В Томске в школы также второй день подряд поступают звонки о минировании. «В образовательных учреждениях усилен контроль доступа на территории, силами персонала проходит обследование на наличие подозрительных предметов без эвакуации учеников», – рассказали в пресс-службе мэрии.

В январе 2022 года в Красноярске за ложные сообщения о минировании были арестованы двое школьников. На протяжении шести рабочих дней в городе происходила эвакуация образовательных учреждений из-за массовых рассылок о минировании. По каждому факту таких сообщений было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова