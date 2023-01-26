Огурцы и перелеты в эконом-классе подорожали в Удмуртии за неделю

В Удмуртии в период с 17 по 23 января на потребительском рынке изменились цены на ряд продуктов. Свежие огурцы стали дороже на 8,8%, морковь — 8,5%, свежая белокочанная капуста — 5,6%, сметана — 3,3%, репчатый лук — 3,2%. Кроме того, выросли в цене на 3,1% консервы мясные для детского питания, сухие молочные Смеси для детского питания — 2,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Вместе с тем молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2 жирности стало дешевле на 4,3%, вареная колбаса — 3,4%, крупа гречневая-ядрица — 3,1%.

Из непродовольственных товаров первой необходимости снизились цены на зубную щетку на 3,1%, зубную пасту — на 2,3%, женские гигиенические прокладки — на 2%. Однако шампунь подорожал на 3,6%, а телевизоры стали дешевле на 4,3%.

Из услуг, включенных в еженедельный мониторинг, зарегистрировано повышение цен на полеты в самолете в салоне экономического класса на 5,6%, а также проживание в гостинице 4-5 звезд — на 3,9%, в хостеле — на 2,1%.