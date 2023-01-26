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В Волгограде 15-летний подросток подозревается в убийстве матери

В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту убийства 42-летней женщины. Об этом сообщает СУ СК.

По информации следователей, 25 января в одной из квартир дома №11 по проспекту Канатчиков было обнаружено тело 42–летней женщины с признаками насильственной смерти.

По предварительным данным, в убийстве горожанки подозревается ее 15-летний сын. СУ СК уточняет, что вчера утром юноша взял молоток и нанес им спящей матери около 10 ударов по голове, а затем один удар ножом в область шеи. От полученных травм женщина скончалась на месте. После этого подросток позвонил в полицию и сообщил, что нашел тело матери, когда вернулся домой.

Однако при освидетельствовании юноши на его одежде и теле были обнаружены множественные следы крови.

Сейчас он задержан, с его участием проводятся неотложные следственные действия. Назначен комплекс судебных экспертиз. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Марина Ковалева

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