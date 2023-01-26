В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за вспышки гепатита А

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело после вспышки заболевания гепатитом А среди посетителей кафе в Челябинске. Решение принято по результатам доследсвенной проверки.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ – по факту оказания услуг ненадлежащего качества»,– сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. По данным следствия, в январе несколько местных жителей попали в больницу с инфекционным заболеванием после обеда в одном из кафе в Центральном районе. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных лиц.