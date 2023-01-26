Группу жителей Челябинска будут судить за кражу продуктов на 2 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела 11 жителей Челябинска, обвиняемых в 68 эпизодах краж из продуктовых магазинов города. Также одному из фигурантов вменяют вовлечение в совершение преступлений несовершеннолетнего. Материалы дела направили на рассмотрение в Тракторозаводский районный суд Челябинска.

Участникам преступной группы от 16 лет до 21 года. Следствием установлено, что местные жители преимущественно в ночное время разбивали витрины, выламывали двери и окна и проникали в продуктовые магазины. В основном они забирали расположенную возле касс продукцию: сигареты, алкоголь, шоколад. Похищенное продавали на рынке, а выручку делили между собой. Общая сумма ущерба превысила 2 млн руб.

Четверо участников группы ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. На время следствия фигуранты находились под подпиской о невыезде.