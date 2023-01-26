На месте гриль-бара «Вехотка» откроется рюмочная-шашлычная

На месте гриль-бара «Вехотка» в здании по ул. Екатерининской, 88, откроется новое заведение — рюмочная-шашлычная «Искра и пламя». По информации ИА «Текст», его запускает команда, развивающая бар Smoky Dog, пабы Sheamus pub и Cheshire Cat pub.

Как рассказал изданию директор по развитию этих проектов Сергей Болотов, в «Искре и пламени» будут подавать крепкие напитки, которые можно употребить рюмкой, и пиво. В меню будут шашлыки, люля-кебабы, курица-гриль, бутерброды с колбасами от мясника Smoky Dog и прочие блюда и закуски. В рюмочной-шашлычной будет четыре зала. В феврале планируется запустить первый зал на 40–45 мест. Всего «Искра и пламя» сможет разместить до 100 человек.

Гриль-бар «Вехотка», работавший с 2017 года, закрылся в августе 2022 года. Ресторатор Олег Ощепков, развивавший заведение, пояснял, что такое решение принято из-за низкой рентабельности заведения. До «Вехотки» в этих помещениях размещался паб «Абырвалг».