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Копейское предприятие получит льготный заем в 50 млн рублей на модернизацию

Научно-производственная компания «Инко» (Копейск) получит от фонда развития промышленности Челябинской области льготный заем в 50 млн руб. на расширение производства. С предприятием подпишут договор, фиксирующий обязательства сторон, сообщают в ФРП региона.

Компания «Инко» выпускает запчасти для центробежных насосов, используемых в нефтегазовой и химической отраслях. Предприятие планирует наладить производство используемых в аппаратах уплотнительных колец из карбида кремния. Общая сумма инвестиций в проект составит 100 млн руб., из них 50 млн руб. — средства льготного займа.

«С 2006 года практически в 95% выпускаемых нами торцевых уплотнений используются кольца из карбида кремния. Сейчас мы планируем полностью локализовать их производство в Челябинской области и окончательно уйти от зависимости от иностранных производителей. На средства, полученные в фонде, будет закуплена технологическая линия с шеф-монтажом и технологическим сопровождением», — отмечает генеральный директор ООО «НПК “Инко”» Владислав Фатихов.

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