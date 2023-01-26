В Краснодаре отремонтируют 1,5 км улицы Таманской

В Краснодаре по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 1,5 км улицы Таманской. Там заменят асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку и установят знаки, сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт дороги пройдет на участке от улицы Ключевой до дома №180. На нем уже демонтируют дорожные бортовые камни и устанавливают временные дорожные знаки.

«Дороги — важная часть инфраструктуры города. Это артерии, которые соединяют различные районы краевой столицы. От их качества зависит логистика, скорость поездок и многое другое»,— отметила и. о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

Всего в Краснодаре идет ремонт пяти улиц: Деповской, Полины Осипенко, Пугачева, Пионерской и Чернышевского. Кроме того, на девяти улицах работы уже завершили: Власова, Котовского, Новороссийской, Офицерской, Пригородной, Ставропольской, Фадеева, Фрунзе и Юннатов.

В 2022 году в Краснодаре по нацпроекту с опережением графика отремонтировали 33 участка дорог общей протяженностью 30 км. Всего с 2017 по 2022 годы в городе обновили 326 участков дорог общей протяженностью 410 км.

Татьяна Ручкина

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