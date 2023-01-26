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Командиру спецотряда Росгвардии «Символ» присвоили звание «Герой Кузбасса»

Командиру специального отряда быстрого реагирования «Символ» управления Росгвардии по Кемеровской области Константину Огию присвоено звание «Герой Кузбасса», сообщает пресс-служба облправительства На заседании заксобрания региона губернатор Сергей Цивилев, который и инициировал представление полковника полиции к награде, вручил ему знак особого отличия.

Константин Огий воевал в Афганистане, неоднократно участвовал в спецоперациях по пресечению деятельности организованных преступных групп, задержанию особо опасных вооруженных преступников, участвовал в военных операциях на территориях Чечни и Украины. Он единственный в Кузбассе он награжден тремя российскими орденами Мужества.

В начале марта в ряде СМИ появились публикации о его гибели в ходе СВО на Украине, эта информация вскоре была опровергнута самим Константином Огием.

«Герой Кузбасса» — высшая награда региона. Звание присваивается с вручением одноименной медали за выдающиеся заслуги в области государственной, экономической, хозяйственной и научной деятельности, социального строительства, трудовые достижения, самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга. Медаль в виде пятиконечной звезды весом 30 граммов выплавлена из золота 585-й пробы.

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Игорь Лавренков, Кемерово

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