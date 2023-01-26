В Самаре местные жители обвиняются в незаконном обналичивании в составе ОПС 500 млн рублей

Полиция совместно с УФСБ по Самарской области выявила организованное преступное сообщество. Его предполагаемым участникам инкриминируется незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей, легализация преступных доходов и вывод денег за рубеж.

По версии следствия, два жителя Самары 1984 и 1987 годов рождения создали ОПС из десяти человек. На территории Самарского и Московского регионов они помогали юридическим и физическим лицам с переводом безналичных средств в наличные b «транзитными» перечислениями безналичных денег на счета.

Фото: ГУ МВД Самарской области

Предполагаемые участники сообщества с января 2015 по август 2019 года обналичили крупные денежные суммы и заработали на этом свыше 500 млн руб. Кроме того, фигуранты в зависимости от роли каждого из них легализовали более 19 млн руб. и по подложным документам выполнили валютные операции по выводу 76 млн руб. за рубеж.

Правоохранители задержали восемь предполагаемых членов ОПС в Самарской области и двух организаторов – в Москве. Возбуждены уголовные дела по ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ («организация преступного сообщества и (или) участие в нем»), п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»), ч. 1 ст. 187 УК РФ («неправомерный оборот средств платежей»), ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («легализация денежных средств в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 193.1 УК РФ («совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов»). Их объединили в одно производство.

Уголовное дело в отношении восьми обвиняемых будет направлено в Ленинский районный суд. Кроме того, арестовано их имущество на общую сумму 120 млн руб. Еще два фигуранта, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Материалы по ним выделены в отдельное производство и уже рассмотрены судом.

Георгий Портнов