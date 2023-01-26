В челябинской больнице скончался один из пострадавших во время взрыва газа в Миассе

В ожоговом центре городской клинической больницы №6 Челябинска скончался один из трех пострадавших во время взрыва газа в строящемся частном доме в Миассе. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

В ведомстве пояснили, что все трое пострадавших из миасской больницы были транспортированы в ожоговый центр ГКБ №6. «К сожалению, одного из них спасти не удалось, состояние остальных оценивается как стабильное, средней степени тяжести»,– сообщили в минздраве региона.

Взрыв газа в строящемся частном доме в Миасса произошел 19 января. По данным ГУ МЧС России по региону, «хлопок» произошел из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов – тепловой пушки. В результате с ожогами госпитализировали трех рабочих. У одного из них было повреждено 90% тела.